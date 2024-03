Autobus di linea esce di strada, a bordo 20 passeggeri

Lunedì pomeriggio, intorno alle 17, un autobus Svt con una ventina di passeggeri a bordo è uscito di strada mentre stava transitando lungo la strada provinciale 246, nel comune di Cornedo Vicentino.

Secondo quanto riferito dall'azienda di trasporti, il mezzo, della linea E01 da Valdagno ad Alte Ceccato, per cause in fase di accertamento è uscito di strada senza il coinvolgimento di altri veicoli. Immediatamente Svt ha inviato proprio personale sul posto per verificare la situazione.

Dopo l'urto il mezzo ha sversato gasolio sul manto stradale ed è stato quindi richiesto l'intervento dei Vigili del fuoco.

L’Azienda si scusa con i passeggeri per l’accaduto, ringrazia le Forze dell’ordine per il tempestivo intervento e resta in attesa che venga chiarita la dinamica esatta dell’incidente. La corsa è gestita da un’azienda che opera per conto di SVT.

L’Azienda si scusa con i passeggeri per l’accaduto, ringrazia le Forze dell’Ordine per il tempestivo intervento e resta in attesa che venga chiarita la dinamica esatta dell’incidente.