L'auto si rovescia su un fianco e scivola sull'asfalto fino a schiantarsi contro un muro

Il conducente è uscito illeso dalla vettura: in corso di accertamento le cause dell'incidente

Un 40enne solo alla guida, percorrendo con la propria Peugeot via Mazzini a Marano Vicentino, è andato ad urtare un'autovettura in sosta lungo il margine destro della carreggiata. In conseguenza del contatto, l'auto si è rovescita sul fianco sinistro e strisciando sulla carrozzeria si fermava a contatto con la recinzione di un'abitazione presente sull'opposto lato della strada. L'episodio è accaduto poco prima delle 20.

Sul posto sono intervenuti per i soccorsi i vigili del fuoco e il Suem 118, oltre che a due pattuglie del pattuglie del Consorzio Polizia Locale Alto Vicentino di Schio per i rilievi di rito. Le cause del sinistro sono tutt'ora in corso di accertamento. Il conducente non ha riportato gravi conseguenze.