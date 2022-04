Si ribalta con l'auto, in ospedale una giovane 

La notte scorsa, tra venerdì e sabato i vigili del fuoco sono intervenuti in Via della Scienza a Castelgomberto per un’auto finita rovesciata su un fianco, dopo la perdita di controllo della conducente rimasta ferita. i pompieri arrivati da Arzignano, hanno messo in sicurezza la Citroen C 2, ed estratto una giovane ragazza 19enne rimasta incastrata nell’abitacolo. La donna è stata assistita dal personale sanitario del SUEM per essere poi trasferita in ospedale. I carabinieri hanno eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.