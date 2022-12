Incidente lungo una stradina di campagna, auto investe pensionato e 2 cavalli

Incidente lungo una stretta stradina di campagna nel tardo pomeriggio di lunedì a Breganze. Secondo la ricostruzione effettuata dai carabinieri di Thiene Z.L., un operaio 44enne di Salcedo, mentre percorreva lo sterrato di campagna - via delle Miliane nella frazione di Mirabella - al volante della sua Peugeot 308 ha investito un pensionato 61enne e i suoi due cavalli che teneva per le briglie.

L'episodio è accaduto verso le 17:30. Il pensionato (P.A. le iniziali) stava percorrendo una strettoia della stradina in un punto senza illuminazione quando si è trovato di fronte l'auto condotta dal 44enne. Lo schianto è stato inevitabile e l'automobilista ha subito chiamato i soccorsi. Sul posto è arrivata un'ambulanza del Suem 118 che ha ricoverato il 61enne in ospedale con un femore rotto, per una prognosi di 40 giorni. Illesi invece i due equini.