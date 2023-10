Auto finisce fuori strada, una persona in ospedale

La notte scorsa, poco dopo le 3:30 di sabato, i vigili del fuoco sono intervenuti in strada di Gogna a Vicenza per un’auto finita fuori strada dopo la perdita di controllo del conducente, rimasto illeso, ferito il passeggero. I pompieri arrivati dalla centrale, hanno messo in sicurezza la Volkswagen T-Roc, ed estratto il passeggero, preso in cura dal personale del Suem per essere trasferito in ospedale. Assistito sul posto il conducente. Sul posto la polizia di stato. Le operazion di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora e mezza.