Terribile incidente in provincia, furgone investe ed uccide un pedone

Un pedone è morto dopo essere stato investito da un furgone di trasporto merci. È successo venerdì mattina, poco prima delle 11, a Tezze di Arzignano, all'incrocio tra via Montecchio e via Zaupa.

All'arrivo dei soccorsi, i sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso del pedone di cui al momento non state rese note le generalità.

Sul posto gli agenti della Polizia locale che stanno cercando di ricostruire l'accaduto.

Non è dato a sapersi, nei minuti immediatamente seguenti all’urto improvviso tra il veicolo e la persona rimasta sull’asfalto, se si tratti di una donna o di un uomo. L’ambulanza del Suem è rientrata in pronto soccorso con il codice nero ed è stata richiesta alla Procura di Vicenza l’autorizzazione per la rimozione della salma del pedone travolto e ucciso.