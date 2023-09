Auto fuori controllo si rovescia: fine corsa davanti al cancello di un'abitazione

Martedì mattina, intorno alle 11.30, i Vigili del fuoco sono intervenuti in via Mille ad Arzignano per un’auto finita rovesciata, dopo la perdita di controllo della conducente rimasta ferita.

I pompieri arrivati da Arzignano, hanno messo in sicurezza il mezzo ed estratto la conducente, che è stata presa in cura dal personale del Suem per essere trasferita in ospedale.

L’auto prima di rovesciarsi e fermarsi contro il cancelletto di un’abitazione ha strisciato un’auto parcheggiata.

La Polizia locale ha deviato il traffico ed eseguito i rilievi per determinare le cause del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.