Schianto frontale tra auto: feriti i conducenti

Domenica, intorno alle 12.45, due auto sono rimaste coinvolte in un incidente stradale lungo la SP10 in via Ponte Botti al Albettone

I Vigili del fuoco arrivati da Lonigo, hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto da una Volkswagen Golf, utilizzando cesoie, divaricatori e martinetti idraulici, un ragazzo 21 enne, rimasto incastrato nell’abitacolo.

Estratta dall’Audi A4 la conducente, 39 enne, pure lei rimasta ferita e bloccata al posto guida. Entrambi i feriti sono stati stabilizzati dal personale sanitario del Suem e trasferiti in ospedale a Vicenza. I carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei Vigili del fuoco sono terminate dopo circa due ore.