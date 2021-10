Schianto auto-camion in A31: due feriti

Venerdì, poco prima di mezzogiorno, i Vigili del fuoco sono intervenuti in autostrada tra lo svincolo dell’A31 e Vicenza Nord in direzione Piovene Rocchette per un incidente tra un due auto e un camion: due feriti.

I pompieri arrivati dalla sede centrale, hanno messo in sicurezza i mezzi e prestato soccorso agli automobilisti rimasti leggermente feriti. I sanitari del Suem 118 hanno assistito sul posto l’autista di un Audi A6 finito contro il guardrail, mentre una donna che viaggiava a bordo di un furgoncino Dokker Van Dacia pure lei finita contro le barriere è stata trasferita in ambulanza in pronto soccorso.

Ileso l’autista del mezzo pesante. Sul posto il personale dell’autostrada e la Polstrada. Durante le operazioni di soccorso il traffico è rimasto bloccato. Le operazioni di soccorso dei Vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.