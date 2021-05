Schianto in A31: auto contro auto, tre i feriti

Venerdì sera, intorno alle 22, i Vigili del fuoco sono intervenuti in A31 Valdastico tra i caselli di Agugliaro e Albettone, in direzione Vicenza, per un incidente tra tre autovetture.

I pompieri arrivati da Lonigo, hanno messo in sicurezza i mezzi, mentre i feriti sono stati presi in cura dal personale sanitario del Suem 118 per essere trasferiti in ospedale.

È stato necessario chiudere il tratto auostradale per il tempo necessario al recupero delle auto incidentate. Sul posto la Polstrada il personale ausiliario di autoastrada e il soccorso stradale. Le operazioni dei Vigili del fuoco sono terminate dopo circa due ore.