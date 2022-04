Tamponamento in autostrada, 7 auto coinvolte: traffico paralizzato

Traffico paralizzato sull'A4 da lunedì mattina alle 11 per un incidente che ha coinvolto ben 7 autovetture. La coda in autostrada, in direzione Milano, ha raggiunto a mezzogiorno quasi 10 chilometri.

Il tamponamento è avvenuto tra i caselli di Vicenza Est e Vicenza Ovest e ha causato parecchi disagi durante il "mini-esodo" di Pasquetta in un'autostrada particolarmente affollata. Nessun ferito nell'incidente.