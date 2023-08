Il muletto va a fuoco, danneggiati bancali di pelli

Mercoledì, poco prima delle 14, i Vigili del fuoco sono intervenuti in via Sesta Strada ad Arzignano per l’incendio di un muletto all’interno di una conceria.

Un operaio era intento alla movimentazione di bancali all’esterno dei capannoni, quando il muletto ha iniziato a fumare e prendere fuoco. L’operatore è sceso provando a spegnere il mezzo con degli estintori, mentre altri hanno dato l’allarme.

I Vigili del fuoco accorsi dal locale distaccamento, hanno spento con la schiuma il muletto, evitando il coinvolgimento dei bancali esterni di pellame, di cui sono andati in parte danneggiate dalle fiamme. Le cause dell’incendio di probabile natura elettromeccanica sono al vaglio della squadra intervenuta. Le operazioni di completo spegnimento e bonifica dei vigili del fuoco sono terminate alle 15.