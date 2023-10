Giro di vite sui cannabis shop, denunciati due titolari: sequestrati i prodotti con CBD

Blitz della guardia di finanza contro la cosiddetta "marijuana legale". Come è noto, dal 7 agosto il Ministero della Salute ha inserito nella tabella dei medicinali, ottenibili solo con prescrizione medica, i prodotti che contengono il principio attivo del CBD. In questo contesto, nei giorni scorsi, i militari hanno attuato una serie di controlli a tappeto nelle diverse attività commerciali individuate, operando in vari comuni della provincia berica quali Piovene Rocchette, Santorso, Malo e Monte di Malo. I controlli nei cannabis shop di questi ultimi due comuni hanno portato i finanzieri a rilevare la presenza di prodotti alimentari e/o da ingestione contenenti il suddetto principio attivo.

I finanzieri hanno quindi segnalato i titolari delle due attività commerciali alla procura di Vicenza e posto sotto sequestro l’ingente quantitativo di merce, rinvenuto tra gli scaffali dei esercizi commerciali, per un complessivo di oltre 80 bottiglie di alcolici, 180 capsule di olio di semi di canapa, due contenitori da 500 grammi per la preparazione di infusi, 4 boccette di oli derivanti da infiorescenze nonché altra tipologia di prodotti quali bevande energizzanti, caramelle e un bong.