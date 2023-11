Clandestina impiegata "in nero" come commessa: denunciati sia lei che il titolare

Nei giorni scorsi, i finanzieri del Comando provinciale di Vicenza hanno segnalato alla Procura della Repubblica due soggetti - di nazionalità marocchina – per i reati di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato e impiego di manodopera clandestina previsti dal Testo Unico in materia di immigrazione.

Tutto è partito da un controllo economico del territorio. Una pattuglia della Compagnia di Schio ha intimato l’alt ad un veicolo in transito su via Vicenza, a Schio. A bordo un uomo e una donna ai quali è stato chiesto di esibire i documenti. La donna ne era sprovvista e pertanto i militari hanno attivato una serie di accertamenti per risalire alla sua identità ma non è risultata censita all’interno del Casellario Centrale di Identità. La donna è stata quindi segnalata alla Procura della Repubblica per il reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato.

La donna ha inoltre riferito ai militari come fosse stata impiegata, come lavoratrice in nero, in un negozio etnico di alimentari di proprietà dell’uomo alla guida del veicolo sottoposto a controllo. Pertanto è stato segnalato anche l'autista per impiego di manodopera clandestina.