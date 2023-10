Ex artigiano deruba l'azienda della moglie con un giro di assegni e bonifici

Nel corso del mese di ottobre, i militari del Comando provinciale della Guardia di Finanza di Vicenza hanno controllato un ex-artigiano di Lonigo che, tra il 2017 e il 2020, quando la sua ditta era ancora attiva, si era fatto intestare senza averne titolo svariati assegni e bonifici, sottraendoli dai conti correnti di un’azienda presso la quale lavorava la moglie come impiegata amministrativa.

Il totale delle somme depredate all’ignara azienda (parte offesa nel procedimento penale) è stato contestato come provento illecito e perciò, sulla base di precise disposizioni normative vigenti e di consolidata giurisprudenza, è stato sottoposto a tassazione. Oltretutto l’ex-artigiano era soggetto noto ai finanzieri della Tenenza di Noventa Vicentina poiché era già stato sottoposto a verifica fiscale nel 2021, in quanto aveva omesso di presentare tutte le dichiarazioni annuali obbligatorie ai fini I.V.A. e dei redditi per la sua attività imprenditoriale, occultando al Fisco la totalità dei suoi guadagni, sottraendo così risorse dai conti pubblici che potevano essere invece destinate alla collettività.

Adesso l’uomo, oltre a doversi sottoporre al giudizio del Tribunale di Vicenza per il reato di furto aggravato e continuato dovrà versare al Fisco le imposte connesse agli illeciti guadagni, nonché sanzioni amministrative pecuniarie.