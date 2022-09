Monsignor Giuliano Brugnotto nominato nuovo Vescovo di Vicenza

Il nuovo Vescovo di Vicenza, eletto dal Papa, è monsignor Giuliano Brugnotto, 58 anni, trevigiano originario di Carbonera. L’annuncio è stato dato oggi venerdì 23 settembre 2022 alle 12,00 nella Chiesa del Centro A. Onisto dal Vescovo Beniamino alla presenza di una rappresentanza di presbiteri, religiosi e religiose, fedeli laici della diocesi e delle autorità civili della città e della provincia. Brugnotto succede a Pizziol, che ha rassegnato le dimissioni, secondo il diritto canonico, dopo aver compiuto 75 anni il 15 giugno scorso. Don Giuliano Brugnotto è nato a Carbonera il 7 novembre 1963; entrato nel Seminario di Treviso fin dal minore, è stato ordinato presbitero il 19 maggio 1990. Ha conseguito il dottorato presso la Facoltà di diritto canonico della Pontificia Università Gregoriana (1996). Nella diocesi di Treviso ha svolto il ministero di vicario parrocchiale a Silea (1990-1991). Dal 2003 docente presso la Facoltà di diritto canonico San Pio X in Venezia, anche con l’incarico di preside (2014-2019), e presso la Facoltà Teologica del Triveneto. Con le due Facoltà ha promosso nel biennio 2017-2019 il corso per operatori pastorali dal titolo Il servizio della Chiesa a favore delle famiglie ferite. Attualmente è Vicario generale, membro del Consiglio episcopale, del Collegio dei consultori, del Consiglio presbiterale, del Consiglio pastorale diocesano e del Consiglio diocesano per gli affari economici.

"Viviamo un tempo segnato da nubi oscure di guerra e da crisi alimentari, ecologiche, energetiche e pandemiche, gravido di nuove ristrettezze per tante famiglie e imprese - ha dichiarato il neo eletto vescovo- Il nostro Maestro ci ha insegnato che le ferite dell’uomo di ogni tempo trovano guarigione con la compassione e la solidarietà: si affrontano bene solo se affrontate insieme. L’invito di papa Francesco a riformare la Chiesa camminando insieme, guidati dalla Parola di Dio e dagli insegnamenti del Concilio Vaticano II, ci apre alla speranza di essere una Chiesa dal volto materno a servizio del mondo. È con questi sentimenti e pensieri che giungo a voi in semplicità di vita. Sono molo grato al vescovo Beniamino per avermi subito raggiunto, accolto e incoraggiato. Mi affido ai santi patroni delle nostre due chiese: San Liberale, San Pio X, San Gaetano Thiene, San Vincenzo di Saragozza e a Maria, madre di Gesù e madre nostra, venerata con il titolo di “Madonna di Monte Berico”"

