Spv, la nuova tratta tarda ad aprire: automobilisti imprecano contro la Regione

A Montecchio Maggiore la Spv ritarda l'apertura e intasa la tangenziale, gli utenti della strada sono infuriati. Manca la pattuglia della Polstrada sostengono i vigili di Montecchio. Gli automobilisti si domandano se il tappo sia stato creato ad arte per dare l'impressione di una strada trafficata.

L'orario ufficiale di apertura previsto era per le 18 di oggi, venerdì 29 dicembre ma così non è stato. In loco sono intervenuti gli uomini della Polizia locale di Montecchio e solo alle 18.20 è stato dato il via al transito.