Il sindaco rinuncia a parte dell'indennità per salvare lo scuolabus

Buone notizie per le 29 famiglie che avevano fatto richiesta del servizio di trasporto scolastico a Villaverla. Il servizio rischiava infatti di saltare ma il primo cittadino Enrico De Peron è intervenuto di tasca propria al fine di garantire l'attivazione e "di compartecipare alla spesa di alcuni servizi per la scuola dell'obbligo con politiche a sostegno delle famiglie e della natalità", come ha dichiarato il sindaco stesso.

Il numero esiguo di alunni iscritti al trasporto scolastico aveva messo in stand by l'attivazione del servizio perchè la retta rischiava di lievitare rispetto al passato ma la giunta comunale ci ha messo del suo, atraverso una delibera di variazione urgente al bilancio di previsione.

Il sindaco, con gli assessori, hanno quindi deciso di integrare la quota delle iscrizioni con una parte del proprio compenso per raggiungere, il 30 % del costo totale del servizio.

"Una buona amministrazione ascolta e usa le risorse finanziarie in modo diligente e responsabile, con cura verso l'interesse collettivo", ha dichiarato il sindaco con un post sui social che di fatto ha messo fine ad una situazione che rischiava di gravare sulle tasche delle famiglie.