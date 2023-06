Rottura condotta fognaria, via ai lavori di ripristino: via Rossi chiusa dal 12 giugno

Una rottura di un tratto di condotta fognaria è all’origine del cedimento del terreno verificatosi in via Rossi a Vicenza. Una volta allertati, i tecnici di Viacqua hanno provveduto ad individuare il problema e programmare l’intervento di riparazione che si terrà a partire da lunedì 12 giugno, approfittando della imminente conclusione dell’anno scolastico. La durata è stimata in circa due giornate.

Per consentire l’esecuzione dei lavori in sicurezza e dovendo assicurare i corretti spazi di manovra per i mezzi operativi, a partire da quella data e per la sola durata dei lavori, Via Rossi verrà chiusa al transito nella fascia oraria dalle 8.00 alle 19.00.

Sarà quindi modificata la viabilità in alcuni tratti di via Vaccari, via Ferreto de Ferreti e via Filzi. In particolare verrà istituita la svolta obbligatoria verso via Filzi per chi percorre via Vaccari da Sant’Agostino verso Viale Maganza.