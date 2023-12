Palazzetto dello sport, 300mila euro per interventi nel tetto anti infiltrazioni

Con 300mila euro si procederà con la manutenzione straordinaria del tetto del Palazzetto dello sport di via Goldoni. L’intervento consentirà di risolvere i problemi di infiltrazioni delle acque meteoriche riscontrate sia in corrispondenza del campo da gioco sia in alcuni locali interni.

«Il progetto esecutivo approvato ieri dalla giunta – spiega l’assessore ai lavori pubblici Cristiano Spiller – ci consente di dare avvio nei prossimi mesi ad un intervento sul tetto della struttura che comporterà la sostituzione di alcune guaine, che interessano una superficie complessiva di circa 1750 metri quadrati, dei lucernari recentemente danneggiati dalle grandinate e l’isolamento di alcune pareti verticali dell’edificio».

«Dopo almeno dieci anni di infiltrazioni nel Palasport, peggiorate negli ultimi cinque anni, abbiamo impegnato una somma significativa per dei lavori che consentiranno alle società di pallavolo e basket che giocano e si allenano nella struttura comunale di farlo in serenità – sottolinea l’assessore allo sport Leone Zilio -. Si tratta del terzo stanziamento importante sui grandi impianti sportivi della città, dopo quelli per la nuova centrale termica dello stadio Menti e il sistema di areazione delle piscine comunali. Al Palasport, inoltre, partiranno in estate i progetti di riqualificazione finanzianti nell’ambito del Pnrr che prevedono il rifacimento della pavimentazione del campo di gioco, del sistema di trattamento dell'aria e degli spogliatoi della palestra di ginnastica artistica.Un ringraziamento particolare va al servizio Lavori pubblici che hanno redatto il progetto e alle società sportive che gestiscono il Palasport per la collaborazione».

L’intervento prevede la sostituzione di alcune guaine impermeabilizzanti del tetto piano, ammalorate per il trascorrere del tempo e per l’azione degli agenti atmosferici.

È prevista anche la sostituzione dei lucernari laterali cupolino centrale di copertura del campo di gioco, che, a causa in particolare delle grandinate estive, presentano alcune fessurazioni del materiale in policarbonato, nonché il distaccamento di parte del sistema di smaltimento della acque piovane.

Completerà l’intervento, nell’ottica anche di garantire un risparmio energetico dei locali, l’isolamento di alcune pareti verticali dell’edificio con l’installazione di pannelli coibentanti.