Da lunedì taser in dotazione alle forze dell'ordine

A partire da lunedì 23 maggio, il taser sarà operativo anche a Vicenza. "E' la finalizzazione di una lunga fase, iniziata nel 2014 quando il Parlamento ha dato il via libera per la prima volta all'introduzione dell'arma nella dotazione effettiva delle nostre Forze dell'Ordine e proseguita, a partire dal 2018, con una attenta e articolata sperimentazione", spiega il Sottosegretario all'Interno Nicola Molteni. "Gli operatori della sicurezza a cui verrà assegnata la pistola a impulsi elettrici - prosegue -, hanno seguito un iter formativo qualificante per l'utilizzo di questo strumento non letale, che è innanzitutto un mezzo di difesa a tutela della incolumità di chi è impegnato nei servizi di vigilanza e controllo del territorio".

taser, chiamato anche pistola elettrica, funziona tramite il rilascio di una scarica elettrica di intensità regolare per una durata di cinque secondi. Gli apparecchi saranno accompagnati da una moderna strumentazione tecnologica che consente di registrare l’utilizzo dell’arma. Si tratta di un meccanismo molto simile alle scatole nere presenti sugli aerei, che permetterà di ricostruire l’accaduto. La pistola elettrica è stata assegnata a seguito di un specifico addestramento. L'impiego del dispositivo finalizzato ad inabilitare temporaneamente le funzioni motorie del soggetto attinto e dunque renderlo inoffensivo, costituirà, comunque, l’extrema ratio, per le sole situazioni critiche nelle quali il rapporto con soggetti pericolosi, sempre improntato alla ricerca del dialogo e di una ragionevole collaborazione, dovesse rivelarsi di per sé inefficace.

"L’utilizzo operativo del taser - conclude il Sottosegretario - è stato avviato lo scorso 14 marzo e sta seguendo un cronoprogramma serrato. Siamo orgogliosi di aver offerto alle Forze di Polizia uno strumento in più per svolgere nel migliore dei modi, e con la massima sicurezza possibile, il loro fondamentale lavoro per la collettività".