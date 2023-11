Partita di calcio Bassano-Treviso: modifiche alla viabilità

sosta vietata dei veicoli negli stalli presenti su ambo i lati di via Monti Solaroli dalle ore 12.30, per consentire il parcheggio ai veicoli della tifoseria trevigiana;

sosta vietata dei veicoli negli stalli presenti lungo il lato nord della carreggiata di via Col Fagheron, nel tratto compreso tra via Monti Solaroli e via Cogo, dalle ore 12.30;

circolazione stradale vietata lungo le vie Roberti, Col Fagheron (limitatamente al tratto compreso tra via Col Moschin e via Cogo) e Monti Solaroli dalle ore 13.00, eccetto i frontisti;

circolazione stradale interdetta nelle aree attigue lo stadio tramite posizionamento di transenne e segnaletica da parte della società F.C. Bassano in corrispondenza dell’innesto di via Roberti su viale Pio X, su via Col Fagheron/via Cogo e su via Col Fagheron/Col Moschin.