Il sorriso di Silvia si spegne a soli 45 anni: comunità in lutto

Animatrice, speaker, persona molto attiva nella sua comunità, Silvia Polato è mancata all'affetto dei suoi cari a soli 45 anni, vinta dalla malattia contro la quale stava lottando da tempo. Residente a Camisano Vicentino con il marito Roberto, lascia la mamma Gigliola e la sorella Sonia. La notizia della sua morte è stata presto condivisa sui social dalle tante associazioni che la vedevano parte attiva, dall’Azione Cattolica di Vicenza, che la ricorda come una persona dall'entusiasmo travolgente: "la sua simpatia dirompente, la sua voglia di dire al mondo che vivere è un dono, e merita di essere custodito, sempre, alla grande".

E ancora, la compagnia Mendicanti di sogni: "La ricordiamo con un sorriso, gli abiti strappati da Cenciosa, suo personaggio, e il sole che portava ovunque andasse". Sentito anche il ricordo dei contradaioli di Camisano Vicentino di cui faceva parte che, insieme all'Amminstrazione comunale hanno deciso di non annullare il carnevale dei bambini, in programma domenica 11, per farlo diventare ancora di più un momento di gioco e spensieratezza "per i nostri " cuccioli" come li avrebbe definiti Silvia", sottolineano in un post condiviso sui social. Silvia Polato era anche attiva in politica ed era stata eletta consigliera comunale a Camisano Vicentino.



Il funerale sarà lunedì 12 febbraio, alle ore 15, nella chiesa parrocchiale di Camisano.