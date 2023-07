Mons. Agostino Marchetto nominato cardinale: l'annuncio del Papa a margine dell'Angelus

"Il 30 settembre prossimo terrò un Concistoro per la nomina di nuovi Cardinali. La loro provenienza esprime l’universalità della Chiesa, che continua ad annunciare l’amore misericordioso di Dio a tutti gli uomini della Terra. L’inserimento dei nuovi Cardinali nella Diocesi di Roma, inoltre, manifesta l’inscindibile legame tra la Sede di Pietro e le Chiese particolari diffuse nel mondo". Con queste parole papa Francesco ha annunciato la nomina dei nuovi cardinali tra i quali figura anche il vicentino

Tra i nomi dei nuovi cardinali spicca quello di monsignori Agostino Marchetto, arcivescovo "che si è distinto per il suo servizio alla Chiesa", ha dichiarato Papa Bergoglio.

Chi è il nuovo cardinale vicentino

Nato a Vicenza il 28 agosto 1940, dopo aver frequentato le scuole del Patronato Leone XIII di Vicenza è entra in Seminario e viene ordinato presbitero nella cattedrale di Vicenza il 28 giugno 1964 dal vescovo di Vicenza Carlo Zinato. Il 31 agosto 1985 viene nominato arcivescovo titolare di Astigi con incarico di nunzio apostolico in Madagascar e Mauritius.

Riceve la consacrazione episcopale il 1º novembre 1985 dal cardinale Sebastiano Baggio, co-consacranti il vescovo di Vicenza Arnoldo Onisto ed il vescovo ausiliare di Vicenza Carlo Fanton. Il 7 dicembre 1990 viene trasferito come nunzio apostolico in Tanzania, mentre il 18 maggio 1994 come nunzio apostolico in Bielorussia.

L'8 luglio 1999 ritorna nella Curia romana come officiale della Segreteria di Stato. Il 6 novembre 2001 papa Giovanni Paolo II lo nomina segretario del Pontificio consiglio della pastorale per i migranti e gli itineranti.

Il 25 agosto 2010 al compimento del 70º anno di età si ritira dall'incarico per dedicarsi allo studio, in particolare dell'ermeneutica del Concilio Vaticano II. Papa Francesco lo ha considerato il più grande ermeneuta del Concilio Vaticano II.

Le felicitazioni del vescovo

"È con grande gioia che ho appreso la decisione di Papa Francesco di creare cardinale l'arcivescovo Agostino Marchetto di origini vicentine - ha dichiarato il vescovo di Vicenza Giuliano Brugnotto - Oltre ad aver servito il Papa in qualità di segretario del Pontificio Consiglio della pastorale dei migranti e degli itineranti, Mons. Marchetto è un grande ermeneuta dei testi del Concilio Vaticano II. La diocesi di Vicenza esprime profonda gratitudine a Papa Francesco per aver riconosciuto il servizio svolto dal nostro conterraneo, ordinato presbitero il 28 agosto 1964 dal vescovo Carlo Zinato. Le più vive felicitazioni al neo Cardinale al quale auguriamo lunga vita per continuare a servire la Chiesa e assicuriamo la nostra preghiera".