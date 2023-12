“C’è ancora posto?”: il messaggio di Natale del vescovo Giuliano

“Mi colpisce quella sottolineatura: “non c’era posto nell’alloggio delle persone”. Eppure Maria era realmente in gravidanza e si sarebbe dovuto offrire attenzione a una donna ormi prossima al parto. Maria e Giuseppe erano persone povere, non avevano molte possibilità economiche, tuttavia loro hanno accolto Gesù, il Messia atteso dal popolo di Israele. (…) Ancora oggi non si trova il posto per far riposare tante persone prive di una casa. Solo nella città a Vicenza, grazie alla rete di solidarietà di diverse istituzioni, vengono accolte ogni notte 200 persone senza fissa dimora”.

Il messaggio del vescovo Giuliano per il Natale 2023 ha al centro la presa di coscienza che non solo al tempo della Sacra Famiglia i poveri venivano emarginati, ma ancora oggi tale dinamica si ripete.

"Ancora oggi - spiega - non si trova il posto per far riposare tante persone prive di una casa. Solo nella città a Vicenza, grazie alla rete di solidarietà di diverse istituzioni, vengono accolte ogni notte 200 persone senza fissa dimora. Ma ve sono altre che non trovano posto e sono costrette a dormire all’aperto anche nel periodo invernale. Quando le incontriamo lungo le nostre vie fatichiamo ad incrociarne lo sguardo, perché sappiamo che ci chiedono aiuto e noi vorremmo evitarle; e sono un pungolo alla nostra coscienza di persone che vivono nel benessere. Per loro il Natale giunge grazie ai volontari delle “unità di strada” che ogni notte fanno il giro per donare un the caldo e una merendina. Per questi fratelli e sorelle che vivono ai bordi delle nostre contrade si accende così una luce diversa dalle luminarie, piena di calore e vicinanza, fatta di relazioni sincere ed autentiche, che forse vorremmo vivere di più anche noi".

Senza fissa dimora, ma anche bambini, anziani, persone coinvolte nelle diverse guerre sono presenti nella riflessione che il Vescovo offre a tutti per un Natale diverso, in vista di relazioni più autentiche.

Alleghiamo integralmente il messaggio, che da sabato 23 dicembre sarà disponibile anche in versione video sul canale Youtube della Diocesi di Vicenza.

Mons. Brugnotto presiederà la Messa in Cattedrale il 24 dicembre alle 22.30 e quella del 25 dicembre alle 10.30. Entrambe le celebrazioni verranno trasmesse da Radio Oreb, la Messa di Natale sarà anche in diretta su TVA Vicenza.

Alle 18.00 del giorno di Natale il Vescovo presiederà sempre in Cattedrale i vespri solenni.