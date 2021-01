Masterchef Italia, Irish capo brigata lavora con Igor e conquistano la balconata

Continua l'avvenutura a Masterchef Italia 10 di Igor Nori ed Irish Soldani. Nella terza puntata del cooking show andata in onda l'ultimo dell'anno, i due vicentini si sono messi in mostra.

Nella prima sfida i concorrenti sonon chiamati a prepara un piatto, in 45 minuti, usando dieci ingredienti insidiosi: dal caviale di lumaca all'alga spirulina, dalle uova di struzzo al midollo di tonno. Prova che mette un po' in difficoltà entrambi i concorrenti ma passano comunque al tes successivo: l'invention test sui prodotti tipici. Il bassanese Irish Soldani la spunta mostrando "chiarezza, decisione e competenza" e si aggiudica la sfida.

Vittoria che lo porta ad assere il primo capo brigata della prova in esterna, a Crespi d'Adda, in provincia di Bergamo. MasterChef 10 chiede ai concorrenti di preparare un menù da asporto per le famiglie della zona che verrà poi consegnato con la modalità del delivery. Valeria guida la brigata rossa insieme a Cristiano, Giuseppe, Aquila, Alessandra, Azzurra, Monir, Irene, Ilda; Irish è invece il capo brigata dei blu con Antonio, Federica, Jia bi, Igor, Daiana, Marco, Eduard, Sedighe e Maxwell.

In questo frangente Igor Nori trova la tecnica giusta per cuocere al meglio l'asino, soluzione che convince ancora una volta i giudici e la sua squadra, guidata dall'altro vicentino, conquista la balconata.

La prossima puntata andrà in onda giovedì 7 gennaio alle 21.15 su Sky.