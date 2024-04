Mancanza di sicurezza in un cantiere edile del vicentino, i sindacati in piazza

Mancanza di sicurezza in un cantiere edile del vicentino. Domani Uil e Cgil scenderanno in piazza in tutto il Veneto, anche a Vicenza, per chiedere più rispetto della sicurezza e dire basta morti sul lavoro.

“Nel vicentino e, in particolare, in un cantiere di edilizia residenziale a Santorso sono emerse delle violazioni in materia di sicurezza che hanno portato anche alla sospensione di un’attività imprenditoriale e ad altre contestazioni. Ringraziamo i carabinieri della stazione di Piovene Rocchette e il Nucleo carabinieri dell’Ispettorato del lavoro di Vicenza che, con impegno e costante abnegazione, hanno permesso di scoprire queste irregolarità che sappiamo possono mettere a rischio anche la vita di chi sta lavorando. Dove manca la sicurezza cresce, infatti, il rischio di infortuni anche gravi e gravissimi. Domani, in tutto il Veneto e anche a Vicenza (15.00-17.00: Presidio davanti a Confindustria in piazza Castello), scenderemo in piazza proprio per manifestare per “Zero morti sul lavoro” e per il rispetto della sicurezza”. Lo hanno detto Roberto Toigo (segretario generale Uil Veneto) e Carola Paggin (coordinatrice Uil Veneto Vicenza).