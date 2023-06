Madame, un'estate in tour: al via il 24 giugno

Dal 24 giugno fino a fine agosto Madame porterà la sua nuova musica e i maggiori successi, che l’hanno resa l’artista più ascoltata degli ultimi dieci anni (fonte Spotify), sui palchi più suggestivi della penisola.

Insieme a lei durante la tournée estiva ci sarà la band che l’ha accompagnata nel suo primo tour nei club, per uno show che alternerà momenti più intimi ad altri più energici: Dalila Murano (batteria), Karme (Carmelo Caruso) (tastiere), Estremo (Enrico Botta) (consolle) ed Emanuele Nazzaro (basso).

Le tappe del tour

La prima tappa sarà a Busca (Cuneo), il 24 giugno poi Bergamo, al Lazzaretto Bergamo Estate 2023, il 7 luglio, quindi l'8 luglio a Nichelino (Torino), al Sonic Park Stupinigi e ancora Lugano, piazza Luini il 12 luglio, Chieti, La Civitella, il 15 luglio, il 17 sarà invece a Roma, all'uditorium Parco Della Musica Ennio Morricone, il 19 luglio a Parma, Parco Ducale, il 21 luglio al Ferrara Summer Festival, il 22 a Peccioli (Pisa), al Festival 11 Lune - Anfiteatro Fonte Mazzola, il 24 luglio, a Firenze, il 26 luglio a Bassano del Grappa, al Parco Ragazzi del ’99, 28 luglio al Castello di Udine, il 29 luglio a Villafranca (Verona) per l'Estate al Castello - Castello Scaligero. Quindi Olbia, Red Valley Festival - Olbia Arena, il 13 agosto, Follonica (Grosseto) il 19 al Follonica Summer Nights Festival - Parco Centrale, Forte dei Marmi (Lucca) il 20 agosto, il 22 a Diamante (Cosenza) al Teatro dei Ruderi, il 24 a Palermo Teatro di Verdura. Quindi il 25 a Taormina, Teatro Antico, il 27 a Taranto, Rotonda del Lungomare, il 29 a Macerata e il 30 agosto a Todi (Perugia), in piazza del Popolo.

Dopo aver pubblicato il suo nuovo album “L’amore”, Madame ha annunciato un importante evento che la vedrà come protagonista in autunno: il suo primo live in un palasport, il 21 ottobre al Mediolanum Forum di Assago (Milano).

I biglietti per le date estive e per il concerto al Mediolanum Forum di Assago (MI), prodotte e organizzate da Friends & Partners e Vivo Concerti in collaborazione con Big Picture Management e Sugar Music, sono già su Ticketone e nei circuiti di vendita abituali.

Il nuovo album

“L’amore” (https://sugarmusic.lnk.to/MadameLAMORE; Sugar) è il suo secondo disco in studio (certificato oro), uscito il 31 marzo e che ha debuttato alla #1 della Top Album FIMI. Quattordici tracce in cui racconta dell’amore nelle sue più varie sfaccettature. L'amore per Madame è come una brezza sottile che aleggia tra gli esseri umani, viventi e non, e proprio come l'aria, se non ci fosse, non ci sarebbe modo di esistere. Nell’album vivono molte donne: una prostituta, una ninfomane, una donna potente, una donna sottomessa, l’amica Matilde, una bambina, Madame stessa. “Queste donne che racconto sono solo alcune e come tutte vivono l’amore, il sesso, l’intimità, l’intensità, il dolore, la mancanza, l’ossessione, la privazione, la dipendenza, la gioia, l’energia e le forti emozioni” racconta l’artista.