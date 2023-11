Lotto, la fortuna premia il Vicentino: vinti 35mila euro

Il Lotto premia il Veneto. Nell’ultimo concorso, come riporta Agipronews, la vincita più alta è stata registrata a Marano Vicentino, dove un giocatore si è aggiudicato 35.150 euro con quattro terni e una quaterna. L'ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per quasi 13,3 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 3,2 miliardi di euro in questo 2023.