Il Rossi primeggia ai Giochi della Chimica e vola alla finale nazionale

Grande risultato anche quest’anno per l'istituto Rossi ai Giochi della Chimica la competizione regionale, organizzata dalla Società Chimica Italiana che si è svolta lo scorso 29 aprile. Gli studenti si sono cimentati in una prova di 60 quesiti da svolgere in un tempo di due ore e mezza.Tre le diverse categorie, a seconda dell’anno e dell’indirizzo di studio.

Il 12 maggio, all’Università degli studi di Padova, il Rossi è stato premiato quale miglior istituto a livello regionale in quanto vincitore di due categorie: B (triennio degli indirizzi non chimici) e C (triennio degli istituti ad indirizzo chimico). Inoltre un gran numero di studenti si è aggiudicato i primi posti di ogni graduatoria.

I premiati

Per la categoria C primo e terzo posto per Matteo Neffat e Savino Casardi e altri quattro studenti classificati nelle prime dieci posizioni (Montasar Chemmari, Lorenzo Casarotto, Llija Jovic e Filippo Kaldas). Per la categoria B gli studenti Barban Alberto e Crivellaro Mattia rispettivamente primo e terzo classificati. Per la categoria A (biennio di tutti gli istituti) quattro studenti del Rossi si sono classificati tra i primi dieci regionali (Kristian Gaddis, Patricia Prodan, Augusto Ludovico Dal Ben e Sean Canella).

Sette studenti del Rossi, istituto che maggiormente rappresenterà il Veneto, faranno parte della delegazione regionale e parteciperanno alla fase nazionale che si terrà a Roma dal 24 al 26 maggio.