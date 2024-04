Polizia di Stato, 172 anni di storia: celebrazioni e report

Il 10 aprile, la Polizia di Stato ha celebrato il 172° anniversario dalla sua fondazione.

La cerimonia nazionale si è svolta nella suggestiva cornice di piazza del Popolo a Roma, con la partecipazione delle più alte cariche istituzionali dello Stato.

A livello locale, invece, la cerimonia è stata ospitata all’interno del Teatro Olimpico di Vicenza con la partecipazione del Questore della provincia di Vicenza e delle autorità provinciali.

Anche quest’anno – a confermare la vicinanza tra Polizia di Stato e cittadinanza – il claim dell’evento è stato #essercisempre.

La ricorrenza ha inteso celebrare l’impegno e la dedizione delle donne e degli uomini della Polizia di Stato per la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, per la salvaguardia del pieno esercizio dei diritti e delle libertà fondamentali e per il pubblico soccorso.

A tale proposito, il questore della provincia di Vicenza, Dario Sallustio, durante la cerimonia, ha tenuto un breve discorso illustrativo delle attività svolte nell’ultimo anno e consegnato ai poliziotti evidenziatisi per particolari meriti professionali gli attestati premiali conferiti dal Capo della Polizia – Direttore generale della Pubblica sicurezza.

Prima della celebrazione, il questore ed il prefetto hanno depositato una corona di alloro al monumento dei caduti della Polizia di Stato, all’interno della Caserma “SASSO” di Vicenza, in contrà Santa Maria Nova.

Nel suo discorso, il questore ha inteso ringraziare tutti i poliziotti in servizio nei vari uffici della Polizia di Stato della provincia per l’impegno, lo spirito di sacrificio e la dedizione al servizio dei cittadini. Il fondamento della mission della Polizia di Stato è proprio quello di porsi sempre al servizio dei cittadini.

Del resto, la chiara fiducia della cittadinanza nella Polizia di Stato, anche a livello provinciale, è chiamante testimoniata da alcuni indici numeri esaminati nel discorso del questore.

Le chiamate dei cittadini al numero di emergenza 113 sono aumentate, nei due anni presi come riferimento, da 40849 a 66724; I servizi di ordine pubblico sul territorio sono aumentati da 2023 a 2345. Per quanto riguarda le attività operative e anticrimine svolte nell'anno appena trascorso, le persone controllate sono state oltre 86mila, 25.871 i veicoli controllati, 123 le persone arrestate, 1057 quelle denunciate, 249 gli esercizi pubblici controllati, 145 le persone rimpatriate, 33 Daspo e 176 ammonimneti per stalking e maltrattamenti in famiglia.

