Cedimento terreno vicino alla Ederle, al via i lavori di sistemazione

Lunedì 27 novembre, prenderanno il via i lavori di scavo e di riparazione della condotta che nei mesi scorsi ha generato un cedimento del terreno a fianco della Caserma Ederle lungo la ciclabile di viale della Pace nei pressi di via Casermette.

L’intervento sarà eseguito da Amcps, che procederà, al fine di condurre i lavori in totale sicurezza, con la chiusura del tratto di marciapiede e del tratto di pista ciclabile in corrispondenza dell’area di intervento. I pedoni saranno temporaneamente indirizzati nel marciapiede al lato opposto di viale della Pace.

I lavori si concluderanno, salvo complicazioni, entro il fine settimana prossimo.

«Con questo intervento - commenta il sindaco Giacomo Possamai – andiamo a sistemare una vicenda che si è aperta negli scorsi mesi e che si è protratta per troppo tempo. Le interlocuzioni con la Caserma Ederle sono state funzionali per approfondire la tipologia di intervento necessario. In queste settimane siamo quindi intervenuti, tramite Amcps, per eseguire degli accurati sondaggi per capire le cause della formazione del cedimento. Operazione molto delicata se si considera che la linea fognaria da cui è partita la perdita è ad una profondità di circa quattro metri. Finalmente da domani partiranno i lavori che andranno a mettere la parola fine ad una situazione che andava risolta: la soluzione delle cosiddette "piccole cose", cioè di quegli interventi necessari per la cura dei quartieri, è importante quanto la realizzazione delle grandi infrastrutture».