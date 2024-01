La Befana della polizia di Stato in pediatria con Tarol e l'agente robot

La befana della polizia di Stato ha fatto visita ai giovani degenti del reparto di pediatria dell’ospedale “San Bassiano” di Bassano del Grappa ed ai loro genitori.

Ai bambini sono stati portati in dono dei berretti della polizia di Stato ed altri gadget, con l’attestazione di vicinanza di tutti gli operatori della polizia di Stato, quotidianamente impegnati nel mantenimento dell’ordine e della sicurezza pubblica nella città di Bassano del Grappa.

I ragazzi hanno potuto osservare da vicino il robottino utilizzato dagli artificieri per disinnescare ordigni ed esplosivi, con una dimostrazione delle sue modalità di utilizzo, fatta dagli artificieri della questura di Venezia.

Anche il cane poliziotto “Tarol” del reparto cinofili della questura di Padova ha intrattenuto i giovani degenti, mostrando loro come, con il suo fiuto, sempre in un clima di gioco per l’animale, si possano scovare sostanze stupefacenti occultate nelle tasche e negli zaini.

I ragazzi hanno mostrato grande entusiasmo, incuriositi dalle attrezzature iper-tecnologiche e dall’unità cinofila.

Il uestore della provincia di Vicenza, Dario Sallustio, ha voluto portare il suo personale saluto ed attestazione di vicinanza, insieme al direttore generale della AULSS di Bassano, Carlo Bramezza, al primario del reparto di pediatria ed al dirigente del commissariato di P.S. di Bassano del Grappa.

L’iniziativa è stata organizzata d’intesa tra la questura di Vicenza e la AULSS 7 Pedemontana.