Corsie ciclabili, in partenza i lavori del secondo stralcio

È in dirittura d’arrivo il progetto, finanziato con 340 mila euro nell’ambito del Pnrr, per la realizzazione di 6,3 chilometri di corsie ciclabili. Dopo la conclusione del primo stralcio, prendono avvio a partire dallaseconda metà di gennaio i lavori che vedranno interessati viale Margherita, piazzale Fraccon, contra’ San Francesco, contra’ San Marco, contra’ Pusterla, viale Trieste, contra’ Porton del Luzzo, contra’ Mure San Michele e contra’ della Piarda.

«Le corsie in condivisione tra auto e biciclette - spiega l'assessore con delega alla mobilità Cristiano Spiller - uniscono tratti di pista ciclabile ad oggi scollegati, su strade dove le dimensioni non consentono di realizzare piste ciclabili dedicate e separate dal traffico veicolare. I tracciati, tramite la segnaletica orizzontale, indicano un percorso sicuro per le due ruote e uno spazio di reciproca e necessaria attenzione tra automobilisti e ciclisti. La corsia ciclabile, in quanto valicabile, può essere utilizzata dalle auto quando non percorsa dalle bici, mentre resta sempre vietata la sosta dei veicoli».

Sono già state completate le corsie ciclabili in viale D'Alviano, via fratelli Bandiera, viale Rodolfi, via Ceccarini, via Legione Gallieno, viale Mazzini, via Milano, contra' San Bortolo, Borgo Scroffa, viale Trieste, via Bonollo, contra' del Quartiere, contra' Porta Santa Croce, levà degli Angeli, piazzola San Giuseppe.

Gli interventi sono finanziati dal Pnrr nell’ambito della missione 2, componente 2, investimento 4.1 per il rafforzamento della mobilità ciclistica e delle ciclovie urbane.