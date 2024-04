Alpini, presentati a Monte Berico il CD e l’inno dell’Adunata

In un Santuario della Madonna di Monte Berico davvero gremito, con un concerto vibrante di emozioni, nel weekend è stato presentato ufficialmente il CD Inno e Messa Alpina Vicenza 2024 del neonato Coro Amici Alpini.

Nato nel 2023 dalla fusione di due storici cori della Sezione ANA Vicenza “Monte Pasubio” –Coro Alpino Lumignano e Coro Amici Miei di Montegalda- e diretto dai Maestri Vittorio Rigoni e Alberto Bortoli, ha coronato e infine battezzato un paziente lavoro di circa 20 anni: la composizione (musica e testi) di un’intera messa cantata, con 10 canti per le varie liturgie della funzione, più 3 per altre occasioni (tra cui la commovente preghiera per chi è andato avanti, come si dice tra Alpini).

Proprio il Coro Amici Alpini e i loro canti sono stati scelti per la Messa in Duomo dell’Adunata, avvenuto nel pomeriggio di sabato alle 16.

Il CD, che si spera possa essere d’ispirazione per i tanti cori partecipanti al grande evento del 10-12 maggio, cui verrà donato insieme al libretto con gli spartiti, contiene anche il bellissimo inno di Amici Alpini, di Mario Berno, storico maestro della composizione vicentina, oggi magnifico 91enne, e Vittorio Rigoni, figlio d’arte. L’Inno alla Pace e alla Solidarietà Alpina è stato scelto dal Presidente ANA nazionale Sebastiano Favero come colonna sonora della 95a Adunata, perché incarna sia il motto 2024 –Il Sogno di Pace degli Alpini- sia il vero spirito Alpino, quello che in caso di emergenze e calamità fa esclamare Amici Alpini, correte, correte!, come recita il ritornello.