Adunata Nazionale Alpini, le strade della città decorate con il tricolore

Venerdì gli Alpini hanno iniziato a decorare le vie della città con le bandiere tricolore. L'assessore ai grandi eventi Leone Zilio si è recato questo pomeriggio in viale Mazzini:

«Da oggi a Vicenza si inizia a respirare l'atmosfera alpina. Sono iniziati infatti gli allestimenti in previsione dell'Adunata che porterà in città 400 mila presenze. Vicenza si veste di tricolore con le bandiere affisse ai piloni dell'illuminazione pubblica a partire da qui, da viale Mazzini e poi in viale D'Alviano e in viale Trento per poi proseguire in altre zone della città. Sarà un incredibile colpo d'occhio una volta ultimato il lavoro».

Ieri pomeriggio, poi, in sala Chiesa, si è tenuto il secondo incontro della task force comunale trasversale a tutti gli uffici per organizzare al meglio il grande evento dell’Adunata nazionale degli Alpini che si terrà dal 10 al 12 maggio 2024.

«Un momento di ulteriore confronto, pianificazione e programmazione delle forze in campo per l'Adunata. Ringrazio per l'impegno con cui ogni giorno i miei collaboratori e tutti coloro che in Comune si spendono per gestire al meglio il più importante evento annuale nazionale in modo da essere preparati ad affrontare qualsiasi evenienza» - conclude Zilio.