A4 Brescia - Padova monta l'ipotesi quarta corsia

L'Autostrada A4 Brescia Padova ha raggiunto livelli di traffico pre-pandemia, totalizzando poco meno di 90.000 veicoli teorici giornalieri medi (dato riferito all’anno 2022) di cui il 30% veicoli pesanti e presentando ormai fenomeni di congestionamento per lunghi tratti della giornata, con conseguente decadimento dei livelli di servizio trasportistici. Una situazione che secondo le stime nel 2040 porterà ad un’ulteriore crescita del livello del traffico del 6,5%, superando quota 95.000 veicoli teorici giornalieri medi.

Da qui l’esigenza di un progetto che possa armonizzare le diverse necessità di chi viaggia con quelle di chi vive e lavora nei territori intersecati dall’asse autostradale. Per farlo, Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova Spa ha elaborato e avviato, per la prima volta in Italia, una nuova modalità di condivisione e dialogo con gli stakeholder e le istituzioni del territorio veneto e lombardo, raccogliendo criticità e consigli, informazioni e suggerimenti per analizzare prima e progettare poi la migliore soluzione per la A4 dei prossimi decenni.

Analisi che ha portato alla definizione di un progetto che prevedendo la realizzazione della quarta corsia autostradale sulla A4, nel tratto compreso fra il casello di Brescia Est e il Passante di Mestre. Un’ipotesi progettuale che porterebbe a migliorare i flussi di traffico previsti.

A4 Holding e Autostrada Brescia Verona Vicenza Spa stimano che i tempi di progettazione dell’opera possano essere di un triennio e quelli di completa realizzazione di dieci anni. Si aprirà dopo l’estate 2023 la seconda fase di dialogo con i territori.