VIDEO | VITTORIO SGARBI SUGLI SCI "SFIDA" CONTE

"L'affollamento va evitato ma un gruppo di persone che si muovono nella più bella vallata d'Italia fanno solo qualcosa di giusto e di sano come insegna qualunque medico che non sia un presidente del Consiglio inetto...La mia salute è più importante della volontà di quell'incapace di presidente del Consiglio il quale vieta quello che non può vietare...Vietare di fare sport e andare in mezzo alla neve è un delitto". Queste le parole di Vittorio Sgarbi, sugli sci ad Asiago.