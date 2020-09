Il video dei lavoratori di Amazon

Ultimato il nuovo polo logistico del Veneto, ora si cercano le maestranze. Il colosso dell’e-commerce ha aperto le selezioni per il nuovo polo logistico, uno dei più grandi e moderni d'Italia. Il magazzino darà lavoro a 900 persone.

AMAZON LAVORO NEL NUOVO MAGAZZINO DI ROVIGO

Sono aperte, infatti, le selezioni per lavorare nel nuovo magazzino Amazon Castelguglielmo. Il centro di smistamento, che rientra nel piano di espansione dei centri logistici Amazon in Italia, servirà all’evasione degli ordini che riguardano l’area del Nordest Italia e richiederà il reclutamento di circa 900 lavoratori. Si tratta di inserimenti diretti, che saranno effettuati mediante contratti a tempo indeterminato.

IL CENTRO LOGISTICO

La realizzazione del nuovo magazzino, che è situato tra i comuni di Castelguglielmo e San Bellino, a 25 km da Rovigo. Si tratta di un deposito di grandi dimensioni, in buona parte adibito allo stoccaggio robotizzato della merce, grazie all’impiego della tecnologia Amazon Robotics. La piattaforma è costituita da magazzino multipiano di 190.000 mq distribuiti su quattro livelli, dotato di 65 baie di carico.

PROFILI RICHIESTI

Le opportunità di lavoro a Rovigo nel nuovo centro logistico Amazon di Castelguglielmo potranno riguardano non solo magazzinieri e addetti a movimentazione, carico e scarico delle merci, ma anche altre figure. Tra queste autisti/padroncini addetti alle consegne, e cuochi e addetti per la mensa interna.

CONDIZIONI DI LAVORO

I nuovi assunti saranno inseriti con contratti stabili. Inquadramento e retribuzione dipendono di profili professionali. Per quanto riguarda gli Operatori di Magazzino saranno inquadrati al quinto livello del CCNL della Logistica e dei Trasporti, con una retribuzione in ingresso di 1.550 euro lordi, a cui va aggiunto un pacchetto di benefit che include sconti per acquisti effettuati su Amazon.it e l’assicurazione sanitaria privata contro gli infortuni.

CANDIDATURA

Direttamente andando nel sito Amazon nella sezione lavora con noi, o attraverso Adecco.

Le posizioni prevedono lo svolgimento delle attività di ricezione, stoccaggio della merce, prelevamento e confezionamento degli ordini ricevuti.

Gli operatori di magazzino costituiscono il cuore dell'azienda, sono gli artefici del suo successo ed operano per soddisfare al meglio le esigenze dei clienti in termini di tempi di consegna e qualità del servizio.

Si offre ai dipendenti un ambiente dinamico, attento alla sicurezza e alla qualità del lavoro, con la possibilità di crescere professionalmente.

Principali responsabilità:

Ricezione della merce in entrata nel magazzino

Smistamento della merce da stoccare

Catalogazione degli articoli

Stoccaggio della merce

Prelievo della merce

Imballaggio e spedizione della merce

Applicazione di procedure di sicurezza e qualità standardizzate

Profilo ricercato:

Eta' non inferiore ai 18 anni

Disponibilità a lavorare su turni ed effettuare straordinari se necessario

Comprensione della lingua italiana

Puntualità

Precisione ed attenzione

Requisiti addizionali:

Elevata attenzione verso gli aspetti della sicurezza sul lavoro

Atteggiamento positivo verso il lavoro

Disponibilità a raggiungere elevati standard di qualità

Per procedere con la candidatura, completa inoltre la registrazione al seguente link:

https://amazon.force.com/JobDetails?reqid=a0R2I00001BsYRT&Agency=1&isApply=1

Oppure: https://adecco.ncoreplat.com/jobposition/91463/magazziniere-per-amazon-villadose-it/ccbu-blq1?ID=c6551be0-a2ef-47ff-ad97-77ad6d4708b1&utm_source=jooble&utm_medium=cpc&utm_campaign=jooble

Città: Villadose (Rovigo)

Disponibilità oraria: Totale disponibilità