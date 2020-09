Elisa incanta Vicenza - il video

L'algida figura di Elisa entra in scena vestita di bianco e il pubblico si alza in piedi per un lungo applauso, "non scontato" dice lei emozionata nel ringraziare per la calorosa accoglienza. La cantante triestina era molto attesa a Vicenza, in poche ore ha fatto il tutto esaurito. Nel concerto di ieri sera in piazza dei Signori ha presentato brani famosi, ma anche qualcuno di meno conosciuto, alternando canzoni in inglese e in italiano.

Quello che Elisa porta in giro per l'Italia ora è forse il suo tour più personale dove protagonista assoluta è la sua splendida voce, accompagnata da una band che si muove in simbiosi con lei, ci sono chitarre acustiche, elettriche, basso, batteria a ricreare il mix di sonorità organiche e elettroniche di "Diari aperti", il suo ultimo album.

Dopo essersi divertita a indossare i panni sgargianti e colorati della popstar, stavolta Elisa ha preferito tornare a indossare abiti più essenziali, più semplici, lavorare sulle sfumature e sulle sensazioni.

Elisa Toffoli si rivela dunque essere un’artista versatile, che spazia sapientemente da un genere all’altro grazie alla sua ugola d’oro. E' dotata di una grande creatività anche sopra il palco e sa coinvolgere il pubblico, che ha cantato con lei tutte le canzoni. E' stata una bella serata di fine estate in un gioiello di piazza con musica di grande qualità.

