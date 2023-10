Serie B: La Civitus Allianz Vicenza in trasferta a Faenza in cerca di riscatto

La Civitus Allianz Vicenza tornerà in campo domenica alle ore 18 contro una Faenza che si è sbloccata nel posticipo sul campo di Taranto, conquistando la prima vittoria in campionato. Protagonisti del successo Aromando, ex Vicenza nell’anno dell’interruzione per Covid e ora diventato una dei lunghi più impattanti della serie B, oltre a l’esperta guardia argentina Vico. Entrambi da diversi anni pedine di valore per una squadra accreditata ai primi posti del campionato e già arrivata alle Final Four di Supercoppa a Montecatini insieme a Ruvo di Puglia, PL Livorno e NPC Rieti.

Al PalaCattani sarà il primo di un doppio confronto casalingo per i padroni di casa, visto che in Romagna arriverà anche Lumezzane la settimana successiva. Lumezzane che inoltre salterà il turno di questo weekend dato che la sfida con la Virtus Padova è stata rinviata a data da destinarsi.

L’ultimo precedente tra Vicenza e Faenza risale a cinque anni anni fa, con la sfida che in serie B è andata in scena dal 2016 al 2019 e vede i faentini in vantaggio negli scontri diretti per 5-1.

“Con Faenza avremo affrontato già le quattro squadre più forti del campionato insieme a Roseto – spiega Stefano Cernivani – poi prepareremo con calma la sfida di sabato alle 18.30 in casa con Taranto, ma adesso la testa è a domenica, una partita che possiamo vincere, l’abbiamo dimostrato anche contro Ruvo di Puglia, andremo là tranquilli e consapevoli della squadra che siamo”.