La scuola del futuro: tradizione ed innovazione

Nel frastuono dell'alba digitale, una scuola si dispiega come un vortice di tradizione e innovazione.

L'a.s. 2024/2025 apre le sue porte all'indirizzo turismo, tessendo un'offerta formativa audace, mirata a plasmare menti avventurose e menti curiose, pronte a solcare non solo le aule dell'apprendimento, ma anche i sentieri del mondo in continua evoluzione.

I nuovissimi corsi propongono una solida formazione tecnica specifica nell’ambito economico-turistico e turistico-comunicativo.

Scegliere l’indirizzo turismo consente ad ogni giovane di acquisire le competenze necessarie alla valorizzazione dell’immagine del territorio in cui opera e alla gestione e alla promozione dei servizi e dei prodotti, includendo all’interno del piano di studi, visite formative sul territorio, stage linguistici (per tutte le lingue studiate) e lavorativi all’estero anche in collaborazione con enti pubblici e territoriali.





Espansione dell'Offerta Formativa: Nuove Curve dell'Indirizzo Turismo



A partire dall’anno scolastico 2024/2025 l’Istituto Tecnico G. Piovene inserisce e attiva 2 nuove curvature dell’indirizzo turismo, avvicinando gli studenti a maggiori sbocchi professionali e opportunità di continuazione degli studi:

TSM: Turismo Sport management

introduce molteplici progettualità interdisciplinari (Scienze Motorie, Economia Aziendale/Discipline Turistiche e Diritto) che gravitano attorno alla gestione delle attività e degli eventi sportivi innovativi come l’eco-turism ed altri.

TWM : Turistico Web Marketing

Si potenziato lo studio delle lingua inglese e lo studio dell’e-commerce, vengono introdotte progettualità di marketing anche in relazione allo scenario giuridico e dellacyber sicurezza nei mercati internazionali

L’indirizzo turismo dell’istituto propone inoltre un corso serale, che grazie a una riduzione dell’orario settimanale delle lezioni, consente a coloro che non hanno la possibilità di frequentare le lezioni diurne, di conseguire il diploma di perito turistico, completando l’offerta fromativa generale dell’Istituto come segue.



Approfondiamo il percorso di studi e l’offerta didattica per capire le novità

Attualmente considerato altamente competitivo nella preparazione di giovani per il successo universitario e la vita professionale, l'Istituto Tecnico G. Piovene offre un percorso formativo che prevede due anni comuni per tutti gli studenti, al termine dei quali, gli studenti possono confermare o modificare il proprio percorso in base alle proprie preferenze e alle proprie attitudini acquisite.

Nella seconda fase del percorso di studi, si affianca la formazione in diritto, economia e turismo, con esperienze pratiche in linea con il profilo professionale richiesto.

Grazie alla collaborazione dell'Istituto con imprese del territorio, ordini professionali e associazioni di categoria, gli studenti hanno la possibilità di partecipare a incontri con esperti, visite a start-up, tirocini in azienda, soggiorni internazionali, stage linguistici e gemellaggi con scuole straniere.



L'Istituto offre altresì certificati linguistici in inglese, francese, spagnolo e russo, nonché il patentino europeo di informatica.





Un'oasi sportiva inclusiva: la nuova offerta degli impianti cittadini

Gli impianti sportivi prevedono una Palestra regolamentare per la pallavolo della città, un campo polivalente esterno per gli sport open air, un campo di calcetto, la nuova palestrina per la ginnastica dolce degli allievi, un locale per il Comitato dei Genitori, una sala riunioni per lo Staff Amministrativo, una sala per in gruppo di Animazione Studentesca e due ampie Aula Sorriso per l’inclusione.



Attività e contatti

Accanto ad una completa e ricca offerta didattica, l’Istituto Tecnico G. Piovene è provvisto di un corposo Staff di Tutor Orientatori che supportano il percorso di ogni studente garantendone il successo formativo individualizzato.