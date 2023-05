Adriano Cappellari e il suo regalo al presidente Mattarella

Adriano Cappellari, 17enne residente ad Enego sull'Altopiano dei 7 Comuni, ha ricevuto le lodi dal presidente della Repubblica, l'on. Sergio Mattarella e dal Prefetto Francesco Messina, direttore centrale anticrimine della Polizia di Stato.

Il capo dello Stato gli ha risposto con una lettera scritta a mano, in cui ringrazia Cappellari per l'omaggio e per le parole che gli sono giunte al Quirinale, infatti pochi mesi fa Adriano, dopo aver contattato la segretaria dello Stato, ha deciso di inviare un omaggio per il presidente direttamente al Quirinale: "Si tratta di un quadro - spiega Adriano - con una foto che ho scattato personalmente e che raffigura la Chiesetta del Monte Lozze di Enego, ho voluto fare questo, per ringraziare il presidente del tanto lavoro fatto per il nostro Stato e inoltre per fargli avere un ricordo del mio territorio, soprattutto del Monte Lozze, che lui stesso ha già avuto modo di ammirare alcuni anni fa".

Il secondo elogio è arrivato poche settimane fa da parte dal Prefetto, dopo che, Cappellari era presente, con altri 400 studenti al teatro Remondini di Bassano del Grappa, lo scorso 21 marzo, quando il dott. Messina era ospite, in occasione della Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle Vittime delle Mafie, e l'incontro l'ha talmente colpito, che lo ha spinto a scrivere una lettera alla dirigente dell'Istituto Remondini, promotore dell'iniziativa, in cui ringraziava l'Istituto per aver organizzato quel bellissimo incontro, e con altre bellissime parole di ringraziamenti sia per la preside sia per la professoressa referente dei progetti per la Legalità, Maria Castaldo, che quest'ultima appunto ha fatto arrivare le parole del ragazzo fino a Roma dal Prefetto Messina, che una volta lette, lo ha voluto ringraziare personalmente con una lunga lettera, in cui si legge: "Tu e i tuoi compagni sarete le future classi dirigenti della nostra Nazione, in voi, passandovi il testimone, riponiamo le nostre speranze".

Due elogi davvero bellissimi e importanti per il ragazzo eneghese, che si è già avventurano in pieno nell'Educazione Civica e nella Legalità, materie che lo appassionano da sempre, e che si collegano perfettamente con il suo sogno, quello di entrare nella Guardia di Finanza, per essere sempre al servizio dello Stato e quindi di tutti i Cittadini :" è un sogno che ho da sempre, - ammette Cappellari - la Guardia di Finanza è un organo di Polizia Economico Finanziaria importantissimo per la nostra Italia e non solo, e per questo, anche oggi mi sento in dovere di ringraziare in primis tutti i finanzieri d'Italia e anche tutte le altre Forze dell'ordine, ma un ringraziamento speciale che voglio fare va sopratutto al generale di Corpo d'Armata, Giuseppe Zafarana, a cui ho avuto l'onore di inviare anche a lui un omaggio, qualche mese fa, per ringrazialo per la passione e determinazione con cui ha guidato il Comando generale delle fiamme gialle e che tra pochi giorni non lo vedrà più al vertice a causa della conclusione del suo mandato, ma so per certo che ha lavorato molto in questi anni per difendere e contrastare l'illegalità e molto altro, e gli auguro di cuore, il meglio per le future mansioni che andrà a ricoprire, inoltre porgo i miei migliori auguri anche al nuovo comandante che prenderà il posto di Zafarana".