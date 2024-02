"Ciccia adesso basta" sbotta dalla Panda Roby Baggio, così è entrato nei social

Per il suo 57° compleanno, il 18 febbraio, la figlia Valentina ha aperto un profilo social per l'amato padre, Roby Baggio.

Ieri è uscito il primo post su Instagram, ed è un esempio di autenticità. Il grande calciatore ha sempre tenuto alla privacy, ma i tempi cambiano e i fan vogliono stargli vicino. Nel video, viene preso di sorpresa dalla telecamera, arriva nella mitica Panda verde bosco, saluta i suoi ammiratori, ringrazia per l'affetto, ma alla fine non ce la fa più ed è il bello di questo post 'verità' e sbotta: "Adesso basta, però". Traspare un po' di timidezza, il tono è sempre gentile, ma si vede che si sente in imbarazzo.

Valentina Baggio, che ha ripreso la scena, è la figlia trentenne del 'Divin Codino'. I due sono legati da un profondo amore e più volte Valentina ha parlato pubblicamente dei suoi ricordi legati alla carriera calcistica del padre.

Per vedere le avventure sui social di Roby Baggio basta seguire la sua pagina Instagram robybaggio_official, il primo post è stato un successo, ha avuto più di 100 mila reazioni.