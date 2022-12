Migliori Osterie d'Italia, le premiate a Vicenza e in Veneto

La nuova edizione di Osterie d’Italia 2023, l’iconica guida del 'mangiarbere' firmata Slow Food, ha assegnato le Chiocciole alle migliori osterie.

Le osterie si confermano un patrimonio storico, culturale, gastronomico, accessibili, nel costo, nel modo di porsi, nella cucina.

I premiati sono trattorie, osterie, agriturismi e ristoranti, tutti scelti per buona accoglienza, piatti del territorio, attenta selezione delle materie prime e giusto prezzo.

A ricevere la Chiocciola nella trentatreesima edizione della guida sono 270 osterie, mentre ad aggiudicarsi la Bottiglia e il Bere Bene sono rispettivamente in 450 e 126 locali. La regione con il maggior numero di Chiocciole è la Toscana (27), seguita dal Piemonte (26) e dalla Campania (25).

Le migliori osterie a Vicenza e provincia

Madonnetta – Marostica (VI)

"Dal 1904 ad oggi la Madonnetta è la migliore e più vera esperienza della cucina tipica veneta che possono rivivere attraverso un menù dai piatti semplici, genuini, saporiti e stagionali." Fam. Guerra

Laita La Contrada del Gusto – Altissimo (VI)

Immagina una contrada incastonata nei boschi della Lessinia. Immagina di cenare in un vecchio fienile. Immagina colori, suoni, luci. Immagina una vista sui prati e sui dolci fianchi di Cima Marana. I piatti variano secondo stagione e disponibilità degli ingredienti e i menù sono differenziati per tema e per gusto,

Zamboni – Arcugnano (VI)

Uno storico locale, molto accogliente, che permette di godere il panorama dei Colli Berici dalle grandi vetrate. Pane, pasta e dolci sono prodotti in casa, grande attenzione alla materia prima. Da assaggiare: gli sformatini con le verdure di stagione, i maltagliati al ragù bianco, il petto di faraona con tartufo. Carta dei vini di tutto rispetto.

Isetta – Val Liona (VI)

Da oltre 60 anni la specialità è la carne, cucinata su una vera griglia davanti ad un vero fuoco, che è possibile vedere dalla sala. Nel ristorante tutto, dai grissini alla pasta, dagli gnocchi ai gelati e i dolci è preparato in casa. L'ultima domenica di agosto del 1950 la nonna Isetta ha aperto per la prima volta al pubblico la Trattoria, che è passata poi al figlio Galdino, ed ora è nelle mani di Monica e Manuela che portano avanti una solida tradizione famigliare.

Da Doro – Solagna (VI)

"La nostra è una cucina tradizionale, basata su piatti tipici rivisitati dai cuochi Giovanni ed Anna, sempre pronti a nuovi spunti. Una cucina essenzialmente semplice ma non per questo banale. La regola che ci prefiggiamo è una sola, ma essenziale: qualità delle materie prime. Gli ingredienti che usiamo sono tutti prodotti derivanti da agricoltori locali, persone che hanno un modo di lavorare simile al nostro, rispettoso del cliente e della materia stessa. E' su questi principi che fondiamo il nostro concetto di Trattoria: un luogo genuino, caldo, dove passare delle ore piacevoli." Un luogo da ricordare...

Le migliori osterie in Veneto

Al Forno – Refrontolo (TV)

Pironetomosca – Castelfranco Veneto (TV)

La Muda di San Boldo – Cison di Valmarino (TV) New Entry

Dai Mazzeri – Follina (TV)

Antica Trattoria al Bosco – Saonara (PD)

Enoteca della Valpolicella – Fumane (VR)

Il Sogno – Mirano (VE)

Da Paeto – Pianiga (VE)

Locanda Solagna – Quero Vas (BL)

San Siro – Seren del Grappa (BL)

Il Capriolino – Volo Cadore (BL)

Alle Codole – Canale d’Agordo (BL)

Al Ponte – Lusia (RO)

Arcadia – Porto Tolle (RO)

Premio Miglior Dispensa

Enoteca della Valpolicella – Fumane (VR) motivazione: “l’attenzione per le materie prime e la cura nel selezionarle non possono che essere la pietra fondante di una cucina tradizionale solida e ragionata. Lo sanno bene Ada Riolfi e Carlotta Marchesini, che nella loro osteria scelgono ogni giorno solo il meglio che questo ricchissimo territorio mette loro a disposizione, senza rinunciare a qualche fuga fuori zona e in avanti”.