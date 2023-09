Migliori bar d'Italia, premiati due vicentini

Come di consueto in questo periodo arriva la nuova guida Bar d’Italia 2024 del Gambero Rosso, fotografa lo scenario composito delle caffetterie e dei bar disseminati lungo la penisola. Il massimo riconoscimento, tre tazzine e tre chicchi, sono assegnati a 45 indirizzi, 5 in Veneto e 2 nel Vicentino: Il Chiosco di Lonigo e Olivieri di Arzignano. I “chicchi” rappresentano la qualità della caffetteria, mentre le “tazzine” si riferiscono all’offerta generale dei bar, che include il servizio, la proposta gastronomica e la location.

Migliori bar d'Italia tre chicchi e tre tazzine: Vicenza

ARZIGNANO - Olivieri 1882



Forno pasticceria e bar d'eccellenza racchiusi in uno spazio di stile e carattere. Tutto questo è Olivieri, grande nome dell'arte bianca e indirizzo da non perdere per acquisti e pause di gusto. Ogni particolare è curato nel dettaglio, a partire dalla miscela esclusiva di caffè, estratta ad arte in tazzine dal gusto pieno e leggera acidità, basi per eccellenti cappuccini. Quella della lievitazione qui è arte di casa, come raccontano il celebre pane, le pizze, focacce, i famosissimi grandi lievitati. Di alta scuola anche i piccoli da colazione, classici e creativi, come il nodo lavanda e mirtilli, la brioche tiramisù, la rosa cioccolato bianco e cardamomo, le trecce caramello salato e albicocca. Mostrano originalità pure i salati (vedi la danese formaggio e funghi o la girella con ricotta limone e spinaci) accanto a croissant e panini perfetti anche all'aperitivo con spiriti e vini selezionati. Ottimi mignon e monoporzioni.

LONIGO - Il Chiosco

Il locale di Francesco Ballico funziona come un perfetto ingranaggio, dove ogni cosa è al posto giusto e contribuisce a un'esperienza di alto livello. Piacevolissimo l'ambiente, di carattere e con confortevole dehors; all'altezza il servizio, cortese ed efficiente. Poi lo strepitoso bancone dei dolci, protagonista principale dell'offerta. Pain au chocolat, croissant, lieviti integrali e speciali sono perfetti, e insieme a mignon e monoporzioni svelano l'accurato lavoro svolto in laboratorio dal pasticcere. Un lavoro che parte da una rigorosa scelta delle materie prime, apprezzabile pure negli ingredienti (come gli ottimi formaggi e salumi) a farcire toast, tramezzini e focacce che assecondano a ogni ora la voglia di salato. Lo stesso vale per i chicchi di caffè (Arabica), da cui arriva un espresso eccellente, con note di cacao e un'acidità leggera. Anche spremute, estratti e cocktail, che contano su una mirata e ricercata selezione di spirits. Nella bella stagione si può sedere nel dehors.

Migliori bar d'Italia tre chicchi e tre tazzine: Veneto

Si posiziona tra le regioni più interessanti il Veneto, protagonista con 5 eccellenze piene: due sono vicentine, come Olivieri 1882 di Arzignano (VI), grande nome dell'arte bianca e indirizzo da non perdere per acquisti e pause di gusto, dove ogni particolare è curato nel dettaglio, a partire dalla miscela esclusiva di caffè, estratta ad arte e dalla lievitazione che qui è arte di casa; e come Il Chiosco di Lonigo con il suo strepitoso bancone dei dolci, protagonista principale dell'offerta che parte da una rigorosa scelta delle materie prime anche per i chicchi di caffè (Arabica), da cui arriva un espresso eccellente. La terza è il mitico Biasetto di Padova, esperienza gastronomica a tutto tondo in cui alla pasticceria d'autore si affianca il bistrot per proporre, dalla colazione all'aperitivo, dal pranzo alla merenda, una successione ininterrotta di specialità che portano la firma del celebre maestro. E infine i due fiori all’occhiello di Venezia, Amo, il "salotto" nel Fondaco dei Tedeschi che parla al mondo nel solo linguaggio amato dagli Alajmo: classe naturale e qualità, dalla proposta di caffetteria (di fresca macina di Arabica naturale all'arte dolce, alla carta di crudi (di carne, pesce e verdure), tre tipi di pizza e una serie di piatti nella loro essenzialità golosa; e Gran Caffè Quadri, simbolo di Piazza San Marco quanto il Campanile e la Torre dell'Orologio in cui spicca nuovamente lo stile Alajmo, di attenzione a ogni dettaglio, che deve essere buono e bello: dalla caffetteria alla "cicheteria", dai tramezzini ai dolci golosi, dai croissant alle pizze e il godibilissimo il cocktail bar.

Che cos’è oggi un bar?

La guida prova a rispondere così: “Un luogo dove la colazione, dolce e salata, si fa slow e sconfina nel brunch, dove la pausa pranzo valorizza sempre più i vegetali di stagione assecondando nuovi regimi alimentari e dove l’irrinunciabile rito dell’aperitivo è scandito da Spritz e calici di vino affiancati da cocktail list studiate, con interessanti proposte zero alcol o drink che esaltano il caffè, il tè o anche la birra. Insomma, un luogo in cui nulla è dato per scontato e l’innovazione è costante”.

Migliori bar d'Italia: tre chicchi e tre tazzine

Veneto

Olivieri 1882 (Arzignano [Vi])

Il Chiosco (Lonigo [Vi])

Biasetto (Padova)

Amo (Venezia)

Grancaffè Quadri (Venezia)

Friuli-Venezia Giulia

Caffetteria Torinese (Palmanova [Ud])

Antico Caffè San Marco (Trieste)

Caffè Vatta (Trieste)

Emilia-Romagna

Gino Fabbri Pasticcere (Bologna)

Staccoli Caffè (Cattolica [Rn])

Bar Roma (Novellara [Re])

Gabriele Spinelli – Dolce Salato (Pianoro [Bo])

Rinaldini (Rimini)

Nuova Pasticceria Lady (San Secondo Parmense [Pr])

Lombardia

La Pasqualina (Almenno San Bartolomeo [Bg])

Marelet (Treviglio [Bg])

Morlacchi (Zanica [Bg])

Caffè Cavour 1880 (Bergamo)

In Croissanteria Lab (Carobbio Degli Angeli [Bg)

Bedussi (Brescia)

Colzani (Cassago Brianza [Lc])

Pasticceria Sartori (Erba [Co])

L'Ile Douce (Milano)

Pavé (Milano)

Piemonte

Converso (Bra)

Baratti & Milano (Torino)

Caffè San Carlo (Torino)

Bar Zucca (Torino)

Liguria

Douce (Genova)

Murena Suite (Genova)

Toscana

Tuttobene (Campi Bisenzio [Fi])

Ditta Artigianale (Firenze)

Gilli (Firenze)

Paszkowski (Firenze)

Marche

Picchio (Loreto)

Umbria

Bar Molino Centumbrie (Magione [Pg])

Lazio

Spazio Bar e Cucina (Roma)

Abruzzo

Caprice (Pescara)

Campania

Sal De Riso Costa D'Amalfi (Minori [Sa])

Gran Caffè La Caffettiera (Napoli)

Puglia

300Mila (Lecce)

Sicilia

Caffè Sicilia (Noto [Sr])

Sciampagna (Palermo)

Antico Caffè Spinnato (Palermo)

Valle D'Aosta

Paolo Griffa Al Caffè Nazionale (Aosta)

I veterani della guida: premi ventennali

Ma in un paese in cui i bar sono sì patrimonio territoriale, ma anche un formato poco incline all’innovazione, ci sono alcuni indirizzi che fanno il pieno di consensi da tempo, resistendo al tempo e alle mode. In primis capita a quelle caffetterie che – da 20 anni – sono presenti in guida con il massimo del riconoscimento: Baratti & Milano a Torino e Converso a Bra, a cui si uniscono Biasetto a Padova, Tuttobene a Campi Bisenzio (FI) e Antico Caffè Spinnato di Palermo.