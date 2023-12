Migliore panettone artigianale, due vicentini al top in Italia

Nella prestigiosa classifica del Gambero Rosso, dedicata al panettone, il tradizionale lievitato natalizio per eccellenza, Vicenza emerge come un faro di eccellenza artigianale. Due realtà vicentine si sono distinte per la loro maestria e dedizione nella creazione di panettoni di alta qualità, conquistando un posto di rilievo in questa prestigiosa classifica. Anche quest’anno la Redazione di Gambero Rosso ha selezionato più di 75 produttori, tra pasticcerie e forni, per assaggiare alla cieca i loro panettoni e selezionare i migliori in vista del Natale.

Al quinto posto, troviamo Francesco Ballico del Chiosco di Lonigo. Il suo panettone è un vero e proprio simbolo di eleganza e tradizione. Alto e cupolato, questo panettone si presenta come una creazione "giovanile" e raffinata, frutto di una pasticceria onesta e di vecchia scuola. La sua alveolatura, medio-piccola e allungata, è il segno distintivo di un'attenzione meticolosa ai dettagli e di una passione ineguagliabile per l'arte pasticcera. Francesco Ballico del Chiosco di Lonigo è un punto di riferimento per la pasticceria in Italia.

L'undicesimo posto è occupato da Olivieri 1882 di Arzignano. Questo panettone è il risultato di un processo di lavorazione che dura quattro giorni e che prevede l'utilizzo di due impasti distinti, intervallati da fasi di riposo prima della cottura. La scelta degli ingredienti è frutto di una selezione accurata e di una collaborazione con l'Università di Padova, testimoniando una sensibilità e un impegno fuori dal comune nella creazione di un prodotto di qualità superiore.

I panettoni premiati rappresentano non solo la tradizione e l'arte pasticcera vicentina, ma anche l'innovazione e la ricerca continua di eccellenza. Sono esempi luminosi di come la dedizione e la maestria artigianale possano trasformare un semplice dolce in un'opera d'arte culinaria, apprezzata e riconosciuta a livello nazionale. Vicenza, con queste sue eccellenze, si conferma un punto di riferimento imprescindibile per gli amanti del panettone e della pasticceria artigianale di qualità.

Migliore Panettone Gambero Rosso, la classifica

