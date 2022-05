Dove mangiare un delizioso hamburger a Vicenza

L'hamburger, come non amarlo, rappresenta senza dubbio uno dei cibi preferiti da grandi e piccini. E' così popolare che esiste una giornata dedicata a questa squisitezza: il 28 maggio si festeggia infatti in tutto il mondo l'Hamburger Day.

L'origine dell'hamburger

Diventato un vero piatto nazionale negli Usa (si calcola un consumo di circa 50miliardi ogni anno), l’hamburger deve il suo nome alla città tedesca di Amburgo, da cui partivano, nel 600, le navi per l’America. Ed è proprio ad Amburgo che veniva consumato spesso un piatto a base di carne macinata, ed essendo la città il principale sbocco portuale della Germania, la ricetta si diffuse molto velocemente negli Stati Uniti con l’appellativo di Hamburger Steak. Un’altra storia, invece, fissa le sue origini a metà del 1800 quando, la compagnia di crociere "Hamburg America Line" serviva panini ripieni con polpette di carne ai suoi clienti.

Il panino più richiesto

Il panino più richiesto dagli italiani? Il cheeseburger, apparso nel 1920 grazie ad un giovane cuoco che inserì una fetta di formaggio all’interno dell’hamburger che stava assemblando. In Italia a spopolare sono tre tipologie differenti: bacon burger, BBQ burger e, appunto, il cheeseburger. Quest'ultimo, anche in una versione originale con il gorgonzola, come consigliato dal Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola Dop.

Dove mangiare un buon hamburger a Vicenza

In occasione della giornata dedicata perché non festeggiare con una deliziosa cena con il panino più famoso al mondo. Ecco alcuni locali dove poter gustare questo famosissimo (e buonissimo) panino a base di carne e non solo. Pane morbido, patatine croccanti, abbondanza... Classico, vegetariano o esotico, l'hamburger ha sempre il suo fascino. Anche tu lo adori vero? Allora, esplora le migliori paninoteche della tua città per una succulenta serata.

Bamburger - Hamburger, contorni e birre artigianali in un caffè moderno e colorato con illuminazione in stile industrial. Il Pan brioche è fatto dal Panificio Vicentini di Maragnole di Breganze, mentre il Formaggio Asiago proviene dal Caseificio San Vito di Povolaro e la Mozzarella è di San Vito di Altivole (TV). Oltre all'hamburger classico (pane, hamburger, insalata e pomodoro), il Cheeseburger, il Bamburger (con tocchi speciali come pancetta affumicata, cipolla rossa e cetriolo), numerose le versioni per vegetariani e vegani.

Beppe's Snack - Una certezza. Buon hamburger, buone birre

Busa dei Briganti Pub - Nel cuore del centro storico l'hamburger di ottima qualità della carne e cottura perfetta. Presenti opzioni vegetariane molto buone.

St. Peter's Pub - A Santa Lucia un pub dove si trova il migliore CHEESE burger della città.

Gusto Rosso Vicenza - (Tonazzo 1888) Ristorante Carneria Veggeria - "Buonissimi con carni di prim'ordine, l'hamburger di carne al piatto è composto da carni a lunga cottura come lo stracotto di Scottona o la Guancia brasata, oppure da carne allo spiedo.

JAM Burger&Music - "Gli hamburger sono spettacolari."

Polpetteria Rumori Vicenza - "Hamburger perfetti, buonissimi."

Classifica stilata dalle recensioni di Tripadvisor