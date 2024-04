E' vicentina la migliore pizza fritta d'Italia

Qual è la migliore pizza fritta d'Italia? Per Identità Golose, la risposta è: quella di Catello! L'impasto a doppia cottura ha vinto il premio come "Migliore pizza fritta d'Italia".

La Guida di Identità Golose alle Pizzerie Italiane ha assegnato a Catello Pizzeria di Vigardolo il più alto riconoscimento, la sua pizza fritta ha meritato la medaglia d'oro come la migliore d'Italia.

Catello pizzeria

La pizzeria è uno di quei luoghi che celebrano anche il trionfo del fritto. Sia in mille sfizi d’antipasto che nelle tradizionali pizze fritte, ma oggi – ancor meglio e ancor di più – come tecnica di cottura che si integra con le altre, pizze a doppia o tripla cottura che rendono il morso memorabile.

Catello ha appreso le sue tecniche nei forni di Napoli. Una vita a fare pizze (da quando aveva 14 anni), tanta umiltà e passione per l'arte bianca. Catello Buononato, salendo al Nord, ha deciso di uscire dal cliché della napoletana classica - che peraltro prepara in maniera perfetta, ben lievitata, soffice e digeribile - per avventurarsi anche su pizze contemporanee e creative.

Ma la pizza che vale il viaggio a Vigardolo è quella fritta che realizza in due tempi, il secondo step è un passaggio in forno che la asciuga e le regala una croccantezza unica, senza appesantirla. Usa ingredienti di alta qualità, alcuni freschi e stagionali, molti da piccoli artigiani della zona e con spedizioni dal Sud.

Il servizio in sala curato dalla moglie Alessia Manente è impeccabile, spiega il menù, conosce ogni prodotto, non dimentica mai le preferenze dei clienti, che coccola con ogni premura. Catello Pizzeria si trova a Vigardolo, frazione di Monticello Conte Otto, ha un'ampia scelta nel menù, un'ampia sala e un grande dehors per la bella stagione.

Guida Identità Golose 2024

La "Guida di Identità alle Pizzerie e Cocktail Bar d'autore" ha visitato 655 tra le più rinomate pizzerie e cocktail bar d'Italia, selezionati per la loro eccellenza e contributo al patrimonio culinario. Ha assegnato 20 riconoscimenti speciali. La guida ha raccolto la storia di passione e perseveranza che sta dietro a ogni pizzeria, valorizzando il patrimonio di conoscenza che si tramanda di generazione in generazione.