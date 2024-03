Giornata dell'Acqua: le immagini dei comprensori di bonifica del Veneto

In occasione della Giornata Mondiale dell’Acqua il 22 marzo, ANBI Veneto ha prodotto questo breve video emozionale dal titolo “Io sono Acqua” realizzato con immagini girate nei comprensori di bonifica del Veneto e ispirato al tema di questa edizione “Water for Peace”.

"E' bene ricordare anche che la sanità pubblica, il cibo, i sistemi energetici, la produttività economica e l'integrità ambientale sono elementi che dipendono dalla corretta gestione del ciclo dell'acqua.

Per questi motivi è fondamentale agire per realizzare che l'acqua non è solo una risorsa da sfruttare ma è un diritto umano strettamente collegato ad ogni aspetto della vita.

Quindi - conclude l'Onu - l'obbiettivo della giornata mondiale di quest'anno è quello creare una sorta di effetto a catena positivo, unendo la popolazione mondiale attorno all'acqua e usarla come mezzo per gettare le basi per un futuro più stabile e di pace."

“In Italia l’acqua per pace la dobbiamo considerare come sicurezza e benessere sociale ed economico, garantiti da un’analisi degli scenari futuri della disponibilità dell’acqua. La mancanza di acqua a causa della siccità o i violenti effetti delle alluvioni e degli allagamenti urbani sono una minaccia costante. Dobbiamo dare la giusta attenzione all’acqua, risorsa irrinunciabile, perchè si possano prevenire conflitti e contrapposizioni”. Lo ha affermato Antonello Fiore, Presidente Nazionale della Società Italiana di Geologia Ambientale.